A Piane d'Archi la fase regionale dei campionati italiani di pugilato

Sarà Piane d'Archi lo scenario in cui si disputerà la fase regionale dei Campionati italiani di pugilato, organizzati dalla Crea Boxe di Lanciano, domenica 29 settembre.

A contendersi il titolo per la categoria medio-massimi ci sono il pugile di Spoltore (Pescara) Davide De Lellis, del team VJ Sporting Colosseum di Walter D'Innocente, e lo sloveno Alex Visocnika sulla distanza massima di 6 round. L'incontro si terrà alle ore 21, all'interno del centro sportivo Caduna.

De Lellis vuole rifarsi dell'amara sconfitta patita lo scorso 4 maggio contro Steven Leonetti. Anche se una ferita al sopracciglio sinistro non ancora rimarginata desta qualche preoccupazione. L'obiettivo dell'abruzzese è conquistare il titolo italiano nel 2020 e per questo si sta già lavorando ad un nuovo incontro di caratura internazionale che si terrà in piazza nel suo paese.