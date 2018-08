Pasta De Cecco diventa official partner della Juventus

Pasta De Cecco, eccellenza della provincia di Chieti e d'Abruzzo, è diventata officiale partner della Juventus Fc. Nella nota del club bianconero, si parla di

un connubio fondato su valori comuni di due eccellenze italiane, come l’attenzione alla qualità totale, all’innovazione e alla costante crescita internazionale. Due eccellenze che rappresentano il Made in Italy, nei confini nazionali ma anche e soprattutto all’estero, e che sono guidate da una costante ricerca del miglioramento.

Lo confermano le vittorie in campo della Juventus e anche quelle di De Cecco, riconosciuta nel mondo come simbolo di italianità e qualità già dal 1893, anno in cui vinse la sua prima medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Chicago, fino ad oggi con l’ultimo riconoscimento del Premio “Piace ai consumatori” insignito poche settimane fa.