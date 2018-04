Mini Enduro: brillano i gemelli Di Crescenzo

Ottimi risultato per il team teatino DgRacing nella gara Mini Enduro interregionale disputata domenica scorsa a Graffignano (Vt). Si sono classificati primi Sara Traini in Abruzzo su Ktm 125 2t ed Enrico Panaccio 65 cc cat. Debuttanti.

Ottimo piazzamento per Marco Rosica su Ktm nella categoria 85 Senior, ma sono i due fratelli Di Crescenzo, nati a Guardiagrele 13 anni fa, a brillare in questa trasferta laziale. I due gemelli si sono piazzati sui gradini più alti del podio: rispettivamente Mirko 1° e Loris secondo, sia nella classifica 85 Senior che in quella assoluta Abruzzo (che include i piloti di tutte le categorie partecipanti alla gara).

Senza alcun dubbio sarà tra i due fratelli la lotta per il titolo di Campione Regionale.