Chieti capitale dello sport: corsa, duathlon, nuoto invadono la città fino al 9 giugno

Tra maggio e giugno a Chieti esplode la passione per lo sport con tante manifestazioni aperte a tutti. Le Settimane dello sport, ovvero gli eventi inseriti dall’amministrazione comunale nel cartellone del Maggio teatino, avràanno luogo dal 25 maggio al 9 giugno, quando sette specialità sportive e altrettanti appuntamenti approderanno nel capoluogo teatino grazie all’impegno delle associazioni e delle società. A presentarli ieri in conferenza stampa c’erano l’assessore allo Sport Antonio Viola, la presidente della Commissione Sport, Turismo, Cultura Maura Micomonaco, l’assessore al Traffico e alla Viabilità Mario Colantonio, il consigliere comunale Maurizio Costa, i rappresentanti delle associazioni sportive e culturali e delle associazioni di categoria Confcommercio e Upa Claai.

Il programma



Si inizia domani alle 10 con le gare di tiro con l’arco organizzate dagli Arcieri Abruzzesi nel campo da rugby di Brecciarola.

Mercoledì prossimo, alle 9,30 alla villa comunale, torna la decima Yes we run, promossa con l’Asd Let’s Run for solidarity alla quale partecipano i quattro istituti compresivi cittadini per un totale di 250 alunni.

Teate Walkiing, la camminata sportiva sul percorso ‘running city Chieti Centro è invece in programma venerdì 31 maggio, con raduno alle 19,30 da piazza San Giustino. Alla manifestazione prenderà parte il preparatore olimpionico della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, Mario De Benedictis.

Allo stadio del nuoto l’8 e il 9 giugno c’è il trofeo FIN Abruzzo, memorial Matteo Santucci, in ricordo del giovane nuotatore teatino scomparso tragicamente nel 2014, a cura della Federazione Italiana Nuoto: al meeting parteciperanno atleti e atlete regolarmente tesserati con la FIN e appartenenti alle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti.

La “21ª Notturna Città di Chieti - Trofeo Dr. Sandro Angeloni” a cura di US. ACLI Marathon, torna invece l’8 giugno dalle ore 19.30 in centro storico con circa 600 podisti. Questo il percorso: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via Vicentini, Largo Barbella, Via M.Vezio Marcello, Piazza Templi Romani, Via Priscilla, Via Ravizza, Porta Napoli, Via Pianell, Via Ricci, Viale Europa, Via della Liberazione, Via XXIV Maggio, Viale IV novembre, Piazza Trento e Trieste, Corso Marrucino Piazza Valignani, Via Chiarini, Piazza San Giustino.

Domenica 9 giugno, invece, per la prima volta a Chieti, arriva la gara agonistica di duathlon (corsa e ciclismo) a cura della S.S.D. Maiella Triathlon con il supporto della Proloco Accademia Tegea di Chieti, Avis, Upa Claai, Confcommercio e la collaborazione della FITRI. La partenza è alle 9,30 lungo un percorso di 27 km (5 corsa e 22 bicicletta) in centro storico con partenza e arrivo alla villa comunale; alla gara parteciperanno 150 atleti provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche da Lazio, Campania e Marche.

Nello stesso weekend, dal 7 al 9 giugno, al Palatricalle 300 ragazze parteciperanno al campionato Nazionale allieve junior e senior di ginnastica ritmica, a cura della Società Sportiva Armonia d’Abruzzo.