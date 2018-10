Il Magic Chieti vince anche a Perugia (72-99)

Cronaca

Il primo canestro è di Frolov e sarà l’unico vantaggio messo a referto in tutta la partita dai padroni di casa. Musci ingrana subito le marce alte e il vantaggio si fa subito cospicuo. Gli umbri, però, reggono la prima spallata dei neroverdi grazie alla precisione al tiro degli esterni, mettendo in mostra le qualità balistiche di Antonielli e Monacelli. Coach Piselli da' il cambio a Frolov, inserendo Gagliardoni, la Magic riparte e scappa di nuovo a +9.

In avvio di seconda frazione si mette in luce il giovanissimo Filippo Faina, che con una tripla riporta Perugia in scia (24-27), Ci pensa De Gregorio, anche questa sera uscito dalla panchina, a scavare di nuovo un margine di sicurezza, realizzando 7 punti consecutivi che rilanciano i teatini a + 10 (24-34). Nel finale grazie a un attacco al ferro di Faina e una tripla di Monacelli, Perugia riesce di nuovo a limare lo svantaggio fino a 7 lunghezze di distanza (41-47). Si va così al riposo lungo.

Al rientro il copione è quello già letto in altre gare, il Magic mette sul parquet l’artiglieria pesante e inizia un bombardamento a tappeto che costringe i padroni di casa alla ritirata. A mezzo quarto il vantaggio è già di 15 punti e Perugia a questo punto si arrende. In evidenza in questa fase ancora De Gregorio e finalmente Mennilli, che infila 5 punti in sequenza.

La frazione finale è ancora una volte una mera appendice della gara: giochi fatti, vantaggio sempre più ampio e spazio finale a giovani e giovanissimi.



PERUGIA BASKET VS MAGIC CHIETI (15-24; 41-48; 62-81) 72 - 99

PERUGIA: Ciofetta, Righetti L. 10, Faina 19, Fiorucci 3, Gagliardoni, Righetti T., Antonielli 15, Frolov 8, Ragni, Gomez 4 Monacelli 13. All.: Piselli

Tiro.T. 25/68 37%; Tiro da tre 9/27 33%, Rimbalzi 10+26 36.

CHIETI: De Gregorii 19, Alba 3, Di Falco 9, Mennilli 7, Italiano 18, Povilaitis 14, Fusella, Pelliccione 6, Masciulli 3, Rizzi, Torlontano, Musci 20. ALL.:Castorina

Tiro.T. 39/72 54%; Tiro da tre 11/24 46%, Rimbalzi 11+36 47%.