Magic Basket Chieti: arriva il croato Dominik Samija, Andrea Italiano ai saluti

Nuovo colpo di mercato per il Magic Basket Chieti che pesca dai balcani il suo secondo straniero con la firma del croato Dominik Samija. Classe ’94, ala di 198 cm per 90 kg, nell’ultimo campionato ha militato nel Vieste in serie C Gold Puglia chiudendo la stagione con oltre 17 punti di media a partita. Dominik è in grado di ricoprire sia lo spot di guardia avendo anche un ottimo tiro da 3 che quello di ala grande. Tra le sue esperienze anche due campionati in A2 croata dove con 16 punti, 4 rimbalzi a partita ed il 41% da 3 di media è risultato uno dei migliori giocatori.

Queste le sue prime parole: “Ringrazio la società della Magic per avermi scelto e per questo sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare a lavorare in questo nuovo ambiente. Conosco la serietà della società, la serietà e la programmazione e l’ottimo staff tecnico del quale dispone. Prometto ai tifosi che darò tutto me stesso per la causa della squadra e poter raggiungere il massimo risultato possibile con i colori neroverdi”.

Un pizzico di commozione per la decisione da parte di Andrea Italiano, dettata da motivi lavorativi, di trasferirsi a Pisa. il playmaker lascia il Magic dopo 7 anni.