Keep Clean and Run 2018, evento sportivo-ambientale a Chieti

Si chiama Keep Clean And Run (Pulisci e Corri in italiano) ed è un'iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in natura. In ciascuno dei comuni sede dell'arrivo delle varie tappe, la popolazione (scuole, famiglie e associazioni presenti sul territorio) viene invitata a partecipare a un evento di pulizia del territorio.

Venerdì 13 la tappa nel nostro territorio alle ore 15.00 in via Isonzo a Chieti Scalo: alcune scolaresche si adopereranno per effettuare un intervento di pulizia dell’area. La scelta di un'area geografica a cavallo fra mare e montagna non è stata casuale bensì mirata a far luce sul fatto che il 70% dei rifiuti presenti nei mari proviene dall'entroterra.

"Particolare attenzione – commenta il Vice Sindaco di Chieti Giuseppe Giampietro - sarà data al coinvolgimento della popolazione. Per questo rivolgo un invito a partecipare numerosi ad un momento di sensibilizzazione sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti".

L'evento sportivo-ambientale, giunto alla sua terza edizione è organizzato dall’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e quest'anno interesserà le regioni Abruzzo, Puglia, Umbria, Emilia Romagna e Veneto. Testimonial dell’evento sarà l'agronomo Roberto Cavallo che, affiancato da altri sportivi di fama nazionale, anche quest’anno percorrerà in bici la penisola per divulgare l'importanza di compiere azioni di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo il tragitto.