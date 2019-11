Judo, Alessandro D'Urbano a 13 anni vince il Trofeo Internazionale Lombardia

Alessandro Bruno D’Urbano, classe 2006, di Chieti, si è classificato al primo posto con 580 punti, campione per l’Abruzzo del Trofeo Italia Esordienti B, categoria -73 kg di judo, che si è svolto nel Palazzetto dello Sport di Gerenzano, in provincia di Varese. Ha preceduto giovani atleti della stessa categoria del Lazio, Flavio Venturini (2005), punti 535; della Liguria, Simone Galasso (2005), punti 493; della Toscana, Niccolò Vanni (2005)i, punti 480; dell’Emilia e Romagna, Filippo Mariani (2005), punti 355.

Una vittoria che ha riempito di gioia e orgoglio papà Stefano e la mamma Marianna Di Sante e che permette ad Alessandro Bruno Di Stefano di scalare la “ranking list” nazionale di categoria con la conquista certa della qualificazione per i Campionati Italiano in programma per il 7 dicembre 2019. Preludio per una partecipazione alle Olimpiadi di Tokio?

D’Urbano, ha anche contribuito a far affermare il KodokanChieti, di cui fa parte e che ha visto Aurora Santarelli al 10° posto nella categoria -44 kg; Giulia Zedda al 12° in quella -48 kg; Ottavia Napoleone al 9° in quella -52 kg; Manuela Capone al 18° in quella -46 kg; Cristian Aceto al 9° in quella – 50 kg; e Lucio Tavoletta al 10° in quella -55 kg, che gli ha fatto ottenere l’accesso alle finali nazionali; Francesco Fiore al 32° in quella - 60 kg.



Un’importante affermazione che ha fatto meritare al KodokanChieti dell’indimenticabile fondatore Rolando Luccitti, ancora sulla breccia e a tutti i suoi allenatori i complimenti di tutti i club di judo italiani presenti alla affollata competizione internazionale di Gerenzano.