Pallacanestro: il coach teatino Jacopo Pardi passa all'Azzurra Basket Lanciano

Jacopo Pardi entra nello staff tecnico dell'Azzurra Basket Lanciano. Il tecnico teatino sarà responsabile del settore femminile e istruttore del minibasket. Inoltre collaborerà con i tecnici del settore giovanile, in particolare delle prime fasce d'età.

Nato a Chieti, Pardi inizia ad allenare nel minibasket del Magic Chieti dove si forma e fa appassionare tanti bambini alla pallacanestro. Negli anni a seguire accompagna i mini atleti alle Giovanili allenando fino all’Under 14 maschile e raggiungendo ottimi risultati in regione. Nel 2017 si impegna anche nel Settore femminile e forma tante atlete teatine partecipando nel giro di pochi anni a tutti i campionati giovanili. Nel 2018 guida la selezione abruzzese al Trofeo delle Regioni a Milano e per ben due anni è uno degli allenatori del Centro Tecnico Federale , volto al perfezionamento delle migliori atlete d'Abruzzo. Tanti i tornei nazionali ai quali ha partecipato nel corso della sua carriera, mettendo sempre la formazione dell'atleta al primo posto.

"Sono molto contento - dice ora - di far parte della famiglia Azzurra Lanciano, società che ha nella formazione dell'atleta il proprio marchio di fabbrica. Ringrazio il presidente Ezio Grappasonno e il dirigente Domenico Frattura per la fiducia che mi hanno accordato, e poi lo staff tecnico, in particolare Mauro Di Matteo, per aver fatto da tramite con il direttivo, appena ho concluso la mia collaborazione con la Magic. È bastata una chiacchierata con i vertici societari e lo staff tecnico - spiega Pardi - per capire che c'erano tutti i presupposti per una collaborazione serena, formativa e di crescita”.

Ho apprezzato in lui in primis le qualità umane, oltre alla sua abilità e preparazione sportiva - afferma il presidente Ezio Grappasonno - gli auguro tutto il bene possibile e che possa, con l'Azzurra basket, raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”.