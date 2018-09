Golf Italian Pro Tour: Bis di Guido Migliozzi nell’Abruzzo Open

Guido Migliozzi ha vinto con 195 (67 63 65,-18) l’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. mantenendo il titolo conquistato lo scorso anno. Sull’impegnativo percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 71), a Miglianico , l’azzurro con un ottimo giro finale in 65 (-6) ha superato di un colpo i francesi Paul Elissalde, leader dopo due giri, e Julien Foret (196, -17).

Record di vittorie azzurre in una stagione eguagliato - A pochi giorni dall’inizio della Ryder Cup che avrà Francesco Molinari tra i grandi protagonisti (con Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio impegnate nella Junior Ryder Cup), e in una annata veramente straordinaria per il golf italiano, Migliozzi ha siglato il 28° successo in campo internazionale degli azzurri (11 dei professionisti, 13 dei dilettanti e quattro a squadre), che eguaglia il record di vittorie ottenute nel 2009. Spiccano, naturalmente, le straordinarie imprese dello stesso Francesco Molinari, tre titoli con un major (Open Championship), ma il dato più rilevante è nella qualità dei successi e nel fatto che i giocatori italiani sono riusciti a imporsi con i pro nei circuiti più importanti e con i dilettanti in ogni categoria e fascia d’età. Merito ovviamente degli atleti, del lavoro dei loro maestri e di quello dello staff tecnico azzurro che li pone in grado di esprimere al meglio le loro potenzialità.

Niccolò Quintarelli, quarto con 199 (69 66 64, -14), e Raffaele Benatti, settimo con 200 (63 68 69, -13), hanno sottolineato l’ottima prova complessiva degli azzurri. Quintarelli è stato affiancato dall’inglese Ben Wheeler e dal belga Kevin Hesbois mentre Benatti ha concluso alla pari con gli spagnoli Santiago Tarrio, leader della money list, e David Borda, con il colombiano Alvaro Arizabaleta e con il transalpino Xavier Poncelet. Buona gara anche per Carlo Casalegno, 13° con 202 (-11), Leonardo Sbarigia e Federico Maccario, 17i con 203 (-10), Andrea Saracino e Gregory Molteni, 20i con 204 (-9).

Si sono ben comportati gli amateur azzurri Kevin Latchayya, 23° con 206 (-7), Flavio Micchetti, 31° con 208 (-5), Giacomo Fortini, 35° con 209 (-4), Pietro Bovari e Riccardo Bregoli, 39i con 210 (-3), Riccardo Leo, 41° con 211 (-2), Jacopo Albertoni e Filippo Celli, 44i con 212 (-1).

“Sono stati tre giorni incredibili” ha detto il 21enne vicentino al terzo successo sul circuito, il secondo stagionale. “Volevo difendere il titolo conquistato lo scorso anno e sono riuscito a vincere con un gioco aggressivo e divertente. Ci ho creduto fin dall’inizio, ho avuto una energia incredibile in tutti i giri. Il mio obiettivo è giocare sull’European Tour e quindi devo continuare ad allenarmi duramente soprattutto sul gioco corto. Voglio ringraziare lo staff del Miglianico GCC che è stato splendido”. Migliozzi ha ricevuto un assegno di 5.800 euro su un montepremi di 40.000 euro.