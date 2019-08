Brecciarola in festa per Giulio Ciccone domenica sera

Brecciarola in festa per Giulio Ciccone. Domenica 18 agosto, alle 21, in piazza San Bartolomeo, la contrada di Chieti festeggerà il suo campione, di ritorno dal Tour de France, dove ha indossato a lungo la maglia gialla. Il 24enne corridore teatino sarà a Brecciarola per raccogliere l'affetto e l'abbraccio da parte di amici, parenti e tifosi.

Saranno presenti anche esponenti del ciclismo nazionale. Alla festa è prevista la partecipazione di Renato Di Rocco, presidente della Federazione italiana ciclistica, Davide Cassani, ct della Nazionale, e Maurizio Formichetti, fiduciario Rcs per l'Abruzzo.