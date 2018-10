Il Giro d'Italia torna in Abruzzo: la settima tappa attraverserà la provincia di Chieti

Il Giro d'Italia 2019 toccherà anche la provincia di Chieti, in una frazione interamente abruzzese: la settima tappa, Vasto-L'Aquila, in programma il 17 maggio. Il giorno dopo, la carovana ripartirà da Tortoreto Lido (Teramo). La 102esima edizione del Giro è stata presentata oggi pomeriggio, a Milano.

Soddisfatto l'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci:

Sono contento che gli organizzatori del Giro d'Italia, su nostra indicazione, abbiano voluto regalare all'Abruzzo un altro appuntamento importante con la corsa rosa dopo il successo dello scorso anno. Per noi abruzzesi è la tappa del ricordo: la carovana rosa renderà omaggio alla città dell'Aquila in occasione dell'anniversario del decimo anno dal terremoto che ha cambiato e sconvolto per sempre la vita del capoluogo di Regione. Sarà un momento profondo e toccante per tutti.