Giro d’Italia in Abruzzo, Mauro Febbo: "Vetrina per la nostra regione"

“La tappa abruzzese del Giro d’Italia 2020 San Salvo - Tortoreto è un’opportunità di promozione turistica, una vetrina unica per far conoscere ancora di più le nostre bellezze". Per questo, ritengo fuori luogo le polemiche sulle indiscrezioni e sulle anticipazioni sulla scelta del tracciato”.

Questo il commento dell’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo che poi rivela come "già dal 12 luglio era stato comunicato ai sindaci di San Salvo e di Tortoreto che le loro città erano state scelte come sede di partenza e di arrivo di una tappa del Giro d’Italia 2020.

La tappa abruzzese del Giro 2020 – conclude Febbo - verrà annunciata ufficialmente il 24, ma stiamo lavorando per i prossimi appuntamenti dove potremo mettere in campo altre peculiarità”.