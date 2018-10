Ginnastica ritmica, premiata la piccola Alice Capozucco

Piccole campionesse crescono. Nella sala della giunta comunale di San Giovanni Teatino ieri pomeriggio, la ginnasta Alice Capozucco ha ricevuto una pergamena e un mazzo di fiori dalle mani del Sindaco Luciano Marinucci, il vicesindaco Giorgio Di Clemente e l’assessore alle politiche giovanili Simona Cinosi, quale riconoscimento per i successi sportivi nella disciplina nella Ginnastica Ritmica.

Alice, 12 anni, è salita alla ribalta nazionale nell’aprile scorso, con la conquista del primo posto nella fase finale del Campionato nazionale gold, categoria allieve, tra le fila della scuola teatina "Armonia d’Abruzzo".

"Ho realizzato un sogno che inseguo da quattro anni - ha detto Alice - per questo ringrazio le mie maestre Germana, Anna e Maria, ma soprattutto la mamma e i nonni che mi sono sempre vicini, anche durante i lunghi allenamenti che durano fino a sei ore al giorno".

"Il percorso di Alice - ha dichiarato il Sindaco Marinucci - dimostra come il talento, unito alla determinazione e all’amore per lo sport, possa portare a raggiungere grandi traguardi. Credere nelle proprie potenzialità, affidarsi alle insegnanti e cogliere i valori più profondi di ciascuna disciplina sportiva, è il segreto per emergere e migliorarsi costantemente".