Ginnastica ritmica, l'Armonia d'Abruzzo regala spettacolo a Pescara

Tre giorni di spettacolo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per la prima edizione dell'Armonia Cup. Il torneo è iniziato venerdì con le finali della categoria mini che hanno visto impegnate le ragazze del 2010.

Solita collezione di medaglie per l'Armonia d'Abruzzo della presidente Anna Maziotti e l'allenatrice Germana Germani.

Tre medaglie d'oro sono andate a Beatrice Di Nunzio, Elisa Maria Comignani e Ludovica Palermo e un argento a Martina Palerma.

Nella giornata di sabato, invece, per la categoria pre junior (2008) si è messa in evidenza Elisa Dobrovolska (tre ori e un argento per lei).

Nella categoria junior (2007) livello B, oro per Anastasia Chiulli e bronzo per Matilde Oldano.

Nella categoria junior livello A, tre medaglie d'oro e un argento per Enrica Paolini;

Nella junior 2, ben quattro ori per Chiara Crisci. Tra le senior, oro per Elena Carinci (livello B), tre bronzi per Vittoria Quoiani (livello A). Non poteva mancare Eva Gherardi che ha messo in bacheca tre ori e un argento. A Diletta Canonico, infine, vanno tre bronzi. Terzo posto anche per Serena Cappola.