Il Città di Chieti cerca il salto in A2 e invita gli sportivi a fare il tifo: oggi l'ingresso alla semifinale playoff è gratuito

Weekend intenso e pieno di speranze per il Città di Chieti, società sportiva di calcio a 5, impegnato su due fronti importanti.

Il primo è il sogno di conquistare la serie A2 e il cammino che potrà portare il futsal neroverde sempre più in alto passa dal Palasantafilomena oggi pomeriggio, alle ore 17.30, dove si giocherà la semifinale playoff contro il Cus Molise. L'ingresso è gratuito. Il ritorno è in programma sabato 18 maggio, a Campobasso.

La società invita i tanti appassionati sportivi di Chieti a partecipare all'incontro, per vedere un palazzetto gremito e caloroso come non mai, per sostenere i ragazzi di mister Valente.

Domani, inoltre, l'under 15 di Micozzi esordisce nella fase nazionale per lo scudetto, dopo essersi laureata campione d'Abruzzo. L'appuntamento è al palasport di Bucchianico, alle 16 di domani, domenica 12 maggio, contro l'Atletico Gubbio.

E i neroverdi del futsal ci credono: "Sognare - dicono - non costa nulla!".