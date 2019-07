Il Francavilla si iscrive al campionato di serie D in extremis, ma scatterà la multa

L'Asd Francavilla Calcio 1927 ha inviato in zona Cesarini la richiesta di iscrizione ai campionati di serie D, Juniores e Coppa Italia. "Un mezzo miracolo", lo definisce il sindaco Antonio Luciani, perché fino a questa mattina i giallorossi sembravano destinati a scomparire. L'ormai ex presidente Gilberto Candeloro, infatti, non aveva trovato alcun accordo con i vari soggetti che si erano mostrati interessati ad acquisire la società.

Poi, oggi, la svolta. Una compagine francavillese "in extremis e con spirito di sacrificio", precisa Luciani, ha deciso di mettersi in gioco: si tratta di Gianfranco Putrino (presidente) Maurizio Rapino (vice presidente) e Marco Tiberio (segretario), subentrati a Candeloro.

La domanda è stata inviata negli ultimi secondi utili, alle 18 in punto di oggi. Tuttavia, è certo che, qualora dovesse venire accolta, la società verrà multata per non aver effettuato nei tempi bonifico e fideiussione necessarie all'iscrizione in serie D.

Ma, aggiunge Luciani, non poteva essere diversamente: "È stata una corsa contro il tempo - spiega - si pensi che l'accettazione dell'ultimo documento da parte del portale è avvenuta alle 18 in punto, orario della scadenza. Ora attendiamo fiduciosi l'esito della procedura, e in questi giorni la società proverà a reperire i fondi necessari a perfezionare l'iscrizione, ribadendo che, anche qualora non dovesse essere accettata, sono pronto a presentare formale istanza alla Figc Abruzzo per l'iscrizione della squadra in un campionato dilettantistico inferiore. Tengo ancora una volta a sottolineare che i nostri colori sociali non spariranno e anche in terza categoria saremo lì tutti insieme a gridare "Forza Francavilla", lo meritano i tifosi e lo merita la nostra città".

Alla nuova società, il ringraziamento del sindaco, che parla di "un autentico gesto di amore verso la maglia e verso la città".

