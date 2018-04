Mini enduro: è di Chieti la più giovane pilota del campionato italiano Mx Junior

Sabato e domenica scorsi la teatina Emanuela Talucci ha stabilito un record. La giovane pilota enduro della Pardi racing ha soli 10 anni ha gareggiato nella prima prova selettiva centro sud del Campionato Italiano Mx Junior (minicross) disputata a Montalbano Jonico.

Nessuna prima della piccola Emanuela aveva mai partecipato ad una competizione di questo livello in uno sport in cui gli uomini sono la stragrande maggioranza dei piloti.

Classificatasi ventiduesima (su 34 partecipanti) Emanuela si sta già preparando ora alla prossima gara che si disputerà a Montevarchi. La competizione sarà utile a raccogliere punti preziosi per l’accesso alle qualificazioni finali.