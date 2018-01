Emanuela Scioli (Pompeo team) nella nazionale italiana di MMA

La ventenne miglianichese Emanuela Scioli, della scuola di mixed martial arts Pompeo Team di Villamagna, è stata selezionata per entrare a far parte della Nazionale Italiana di MMA nella categoria di peso dei - 61kg (bantamweight).

Un riconoscimento che arriva dopo l'ottima performance di ottobre, dove Emanuela ha battuto la campionessa in carica e titolare della Nazionale Arziko Bregu e dopo la tappa finale svolta sabato 27 gennaio a Galliate (Novara) La giovanissima fighter rappresenterà l'Italia, ma anche l'Abruzzo, ai prossimi campionati Europei di giugno in Romania e ai campionati del Mondo di novembre in Bahrein.