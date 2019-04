10 anni dal terremoto dell'Aquila, 1 minuto di raccoglimento prima di ogni partita di calcio

In occasione del decennale del terremoto dell'Aquila, che ricorre sabato 6 aprile, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto che si tenga un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel fine settimana, per commemorare le 309 vittime del sisma e in ricordo di tutte le vittime delle catastrofi che hanno flagellato l'Italia.

Il Comitato Regionale Abruzzo Lnd si affianca all’iniziativa, partecipando al ricordo delle vittime e dedicando un pensiero di stima e affetto anche per tutti coloro che, nell’immediatezza del terremoto e nei difficili anni della ricostruzione, si sono adoperati per soccorrere le persone in difficoltà e contribuire al ripristino della normalità nei territori colpiti.