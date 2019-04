Coppa Abruzzo Karate: sabato oltre 200 atleti al Palatricalle

La Coppa Abruzzo di Karate arriva a Chieti. Si terrà sabato, infatti, a partire dalle 14 al PalaTricalle di Chieti la competizione organizzata dalla Federazione Italiana Karate in collaborazione con l'Asd Universo Abruzzo di Chieti.



La manifestazione coinvolgerà circa 220 atleti di ogni età e provenienti dal centro Italia. Il motto della giornata è "Facciamo squadra" per stimolare la cooperazione fra gli atleti che, raggruppati in squadre, si confronteranno in 3 specialità : Kata (forma) , Kumite (combattimento) , Percorso parallelo (agilità).

"L'evento - fanno sapere gli organizzatori - punta a promuovere il Karate non solo come arte marziale, ma soprattutto come sport moderno, completo e salutare rivolto a persone di ogni età".