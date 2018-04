Festa della corsa campestre a Lanciano: tutti i vincitori della Coppa Speranze Fiat

Grande giornata di sport all’ippodromo Villa delle Rose di Lanciano con la 37esima edizione della coppa Speranze Fiat, manifestazione di corsa campestre riservata alle scuole medie inferiori della provincia di Chieti, organizzata dalla Sport Promotion di Formia, d’intesa con la Sevel di Atessa e in collaborazione con il Comune di Lanciano, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, la Federazione Italiana di Atletica Leggera e l’Ufficio Scolastico di Chieti.

Al via un migliaio di alunni di 22 scuole di 41 Comuni, che si sono dati battaglia sul circuito di circa mille metri realizzato all’interno dell’ippodromo per la conquista della Supercoppa. I campioni in carica sono gli alunni della scuola media “Umberto I” di Lanciano, ma bisognerà attendere qualche giorno per conoscere la scuola vincitrice. Ogni scuola, infatti, deve classificare quattro alunni per ogni categoria per un totale di 24 alunni (quattro nella prima media femminile e maschile, quattro nella seconda media femminile e maschile, quattro nella tersa media femminile e maschile).

Molte autorità hanno assistito alla gara, cogliendo l’entusiasmo dei giovani atleti, molti dei quali si affacciavano per la prima volta allo sport, grazie anche al lavoro prezioso dei docenti di educazione fisica. Erano presenti Angelo Coppola, direttore Sevel Atessa, don Antonio Pisani, delegato allo sport per la Curia di Lanciano-Ortona, Davide Caporale, assessore allo Sport di Lanciano, Michelino Giancristofaro, Consigliere Fidal Abruzzo, Elio Papponetti, ideatore della manifestazione.

Questi i risultati individuali dei primi cinque classificati per ogni categoria:

I media femminile – 109 alunne classificate

1.Caporella Marta (Umberto I Lanciano) 3’32”0, 2.Di Renzo Sara (De Petra Casoli) 3’32”2, 3.Strever Francesca (Ist. Comprensivo I Vasto) 3’32”8, 4.Ranieri Lara (Ist. Comprensivo I Vasto) 3’34”5, 5.Innaruto Diletta (Ist. Comprensivo Palena) 3’38”7

II media femminile – 144 alunne classificate

1.Orfeo Francesca (Ciampoli Atessa) 3’02”5, 2.Testa Agnese (Mazzini Lanciano) 3’20”9, 3.Nicolucci Serena (Ist. Comprensivo Fossacesia) 3’25”2, 4.Giancristofaro Giorgia (Umberto I Lanciano) 3’26”0, 5.Quintiliani Serena (Buonarroti Ripa Teatina) 3’26”4

III media femminile – 74 alunne classificate

1.Arlene Grazia (Umberto I Lanciano) 3’03”8, 2.Pasquale Claudia (Ciampoli Atessa) 3’05”4, 3.Marcello Sofia (Umberto I Lanciano) 3’11”5, 4.Cilli Viola (Buonarroti Ripa Teatina) 3’12”2, 5. Lombardi Maria Letizia (Umberto I Lanciano) 3’18”2

I media maschile – 196 alunni classificati

1.Corvino Alessio (Istituto Comprensivo 1 Vasto) 3’03”0, 2.De Gioiosa Lorenzo (Umberto I Lanciano) 3’03”8, 3.Forte Matteo (Istituto Comprensivo 1 Vasto) 3’04”3, 4. Giancristofaro Riccardo (Mazzini Lanciano) 3’04”7, 5.D’Ovidio Matteo (Umberto I Lanciano) 3’05”2

II media maschile – 181 classificati

1.Santella Vincenzo (Umberto I Lanciano) 2’51”3, 2.Martiniello Diego (Ist. Comprensivo I Vasto) 2’53”8, 3.Manzoni Davide (Mazzini Lanciano) 2’54”7, 4.Nasuti Matteo (Umberto I Lanciano) 2’55”8, 5.Marian Carlo (Buonarroti Ripa Teatina) 2’56”9.

III media maschile – 152 classificati

1. Perugino Luigi (Umberto I Lanciano) 2’33”5, 2.Di Lizio Riccardo (Buonarroti Ripa Teatina) 2’36”3, 3.Macannuco Mattia (Ciampoli Atessa) 2’36”6, 4. Santone Davide (Ist. Comprensivo I Vasto) 2’38”2, 5.Talone Dario (De Petra Casoli) 2’41”3