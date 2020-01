Calcio a 5, il Città di Chieti firma uno storico triplete in coppa

Un weekend indimenticabile per la società di calcio a 5 teatina, Città di Chieti. La compagine del presidente Fabio La Valle, infatti, nelle finali di coppa che si sono disputate a Pescara in questo fine settimana, si è aggiudicata uno storico Triplete nelle categorie under 15, under 17 e C2.

Domenica i ragazzi del settore giovanile hanno vinto le rispettive finali contro Castellamare Pescara Nord (3-1) e AcquaeSapone (4-1). Ieri è arrivata anche la ciliegina sulla torta con la prima squadra che ha portato a casa il terzo trofeo in due giorni contro la Virtus San Vincenzo. Dopo essere andati sotto 3-1, i neroverdi hanno ribaltato il risultato per il 5-3 finale.

Un successo, quello del Città di Chieti che conferma l’ottima tradizione del futsal a Chieti, da sempre all’avanguardia fin dagli albori di questo