Chieti capitale del Karate, nel weekend arriva il Grand Prix nazionale al Palatricalle

A Chieti arrivano il Grand Prix nazionale d’Abruzzo e il Trofeo delle Regioni. Sabato 8 e domenica 9, al PalaTricalle “Sandro Leombroni”, andrà in scena la manifestazione organizzata dalla Fik in collaborazione con il Comitato regionale Abruzzo. Il Grand Prix Nazionale d’Abruzzo è riservato esclusivamente ai tesserati Fik, dalla categoria Speranze in su per tutte le cinture, ed è valevole per il punteggio azzurrabili, nelle classi di età e categorie previste dal regolamento.

Il Trofeo delle Regioni è una gara a rappresentative regionali, selezionate ed iscritte unicamente dai Comitati/Delegati Regionali.

PROGRAMMA

Sabato 8 febbraio

GRAND PRIX NAZIONALE D’ABRUZZO (a partire dalle ore 12)

Gara di Kata a Squadre tutte le categorie

Gara di Kata Individuale Maschile/Femminile Esordienti Marroni/Nere e Speranze tutte le cinture

Gara di Kata Individuale Maschile/Femminile Juniores Marroni/Nere e Gara di Kumite Nihon Individuale Maschile/Femminile Speranze tutte le cinture

Gara di Kata Individuale Maschile/Femminile Cadetti Marroni/Nere e Esordienti cinture colorate

Gara di Kata Individuale Maschile/Femminile Seniores Marroni/Nere e Cadetti - Juniores cinture colorate

Gara di Kata Individuale Maschile/Femminile Veterani Marroni/Nere e Seniores - Veterani cinture colorate

Controllo peso atleti Kumite Nihon e Sanbon Femminile Controllo peso atleti Kumite Nihon e Sanbon Maschile

TROFEO DELLE REGIONI (a partire dalle 18)

Gara di Kata Femminile tutte le categorie Gara di Kata Maschile tutte le categorie

Domenica 9 febbraio

GRAND PRIX NAZIONALE D’ABRUZZO

Controllo peso atleti Kumite Nihon e Sanbon Femminile Controllo peso atleti Kumite Nihon e Sanbon Maschile

Gara di Kumite Ippon Individuale Maschile/Femminile tutte le classi

Gara di Kumite Sanbon Individuale Maschile/Femminile Veterani tutte le cinture e Seniores cinture colorate

Gara di Kumite Sanbon Individuale Femminile Cadetti – Seniores Marroni/Nere e Cadetti – Juniores cinture colorate

Gara di Kumite Sanbon Individuale Maschile/Femminile Juniores Marroni/Nere e Kumite Nihon Individuale Maschile/Femminile Esordienti tutte le cinture

Gara di Kumite Sanbon Individuale Maschile Cadetti – Seniores Marroni/Nere e Cadetti – Juniores cinture colorate

TROFEO DELLE REGIONI (a partire dalle 7,30)

Gara di Kumite Femminile tutte le categorie Gara di Kumite Maschile tutte le categorie



GRAND PRIX NAZIONALE D’ABRUZZO (a partire dalle 13,30)

Classi di età e gare in programma:

Speranze (10-11 anni) Kata-Kumite Nihon Seniores (18-40 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon

Esordienti (12-13 anni) Kata-Kumite Nihon Veterani A (41-50 anni) Kata-Kumite Sanbon

Cadetti (14-15 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon Veterani B (+51 anni) Kata-Kumite Sanbon

Juniores (16-17 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon Veterani (+41 anni) Kumite Ippon

Nella classificazione degli atleti si tiene conto di giorno/mese/anno di nascita.

Gara Kata

Nella gara di Kata i partecipanti gareggeranno con le seguenti suddivisioni di grado: 1) fino cintura arancio; 2) cinture verdi/blu; 3) cinture marroni/nere. La scelta dei Kata è in base a quanto previsto dal regolamento arbitrale consultabile sul sito internet federale (si ricorda che limitatamente ai partecipanti fino alla cintura arancio potrà essere ripetuto lo stesso kata in più prove). Tutti i partecipanti alla gara di Kata gareggiano con suddivisione per stile praticato (Shotokan, Wado Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu, Rengokai). Ogni atleta potrà gareggiare solo in uno stile.

La gara di Kata a Squadre è interstile. Le squadre, composte da 3 atleti, verranno suddivise, oltre che tra maschi e femmine, nelle seguenti categorie:

a) Giovanili (possono essere formate con atleti delle classi Esordienti e Cadetti);

b) Assoluti (possono essere formate con atleti delle classi Juniores e Seniores).

Gara Kumite

La gara di Kumite si svolge con i tre regolamenti previsti: Shobu Nihon (per le classi giovanili), Shobu Sanbon e Shobu Ippon. Un atleta, dai 14 anni in su, potrà gareggiare solo in una specialità, o Sanbon o Ippon. Nella gara di Kumite i partecipanti verranno suddivisi in due gruppi di grado, ad eccezione dello Shobu Ippon, come sottoindicato.

Tutti gli atleti di Kumite (eccetto per il Shobu Nihon Cat. Speranze il cui controllo avverrà a campione) dovranno presentarsi al controllo del peso (con budopass/tessera federale e documento di identità) negli orari previsti da programma e coloro che verranno trovati “fuori peso”, verranno esclusi dalla gara (senza possibilità di gareggiare nella categoria superiore).

Specialità Shobu Nihon (suddivisione in due gruppi: fino a cintura verde, cinture blu/marroni/nere; ad esclusione delle categoria Esordienti con differente suddivisione in due gruppi: fino a cintura blu e cinture marroni/nere)