Chieti capitale degli sport di orientamento. Dal 19 al 21 settembre saranno circa 300 gli studenti, tecnici, arbitri e docentiche animeranno il centro cittadino del capoluogo teatino per lo svolgimento della finale nazionale dei campionati studenteschi di Orienteering e Trail-O.

Si tratta di un'importante iniziativa nazionale, organizzata dall'ufficio scolastico Abruzzo, che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di II grado. La delegazione più numerosa é quella del Piemonte con 23 partecipanti.

Ma cos'é l'orienteering? L'attività è caratterizzata da una gara a cronometro in cui i partecipanti utilizzano una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo, scegliendo il percorso migliore. L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. Questo sport si può praticare sia in bosco sia in città, sia a livello amatoriale (come se fosse un’escursione fuori porta), sia a livello agonistico.

L'esperienza studentesca teatina permetterà di dotarsi di due cartine tracciate: quella di Passolanciano e Chieti centro, dove si svolgeranno le gare e che saranno, così, inserite nei circuiti scolastici.

La cerimonia d'apertura si terrà domani alla villa comunale a partire 17

La prima gara è prevista per giovedì con inizio alle 9 a Passo Lanciano.