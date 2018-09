Chieti calcio sempre più spagnolo: arriva Paquito Morales

Un altro arrivo targato "Spagna" in casa Chieti. Il nome dell'ultimo acquisto è Paquito Morales, mezzala di 27 anni che andrà ad infoltire il già nutrito gruppo (ora sono in 5) in rosa a disposzione di mister Marino.

Cresciuto nella cantera del Betis Siviglia, Paquito Morales è un centrocampista offensivo dotato di buona tecnica e rapidità.

La scorsa stagione è stato protagonista con la maglia dello Spoltore dove ha collezionato 32 presenze, realizzando cinque reti e sei assist decisivi tra campionato e coppa.

“Sono felice di essere tornato in Abruzzo e di aver sposato il progetto Chieti - ha dichiarato Morales - appena è arrivata la chiamata del direttore Trovarello ho dato subito la mia disponibilità a vestire questi colori. Sono qui per vincere il campionato”