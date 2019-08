Chieti calcio, Catalli incanta nella prima sgambata in famiglia

È finita 2-0 per la squadra A, la partitella in famiglia a ranghi misti del Chieti calcio che ha rappresentato la prima gara (non ufficiale) di stagione. Un risultato frutto della doppietta di Catalli che ha messo a segno due reti di spettacolari.

Prossimi appuntamenti previsti: sabato 3 agosto (alle 17) contro l’ Alfedena e domenica (alle 16) contro il Città di Chieti; mercoledì 7 contro il Villa 2015 (ore 18) a Cepagatti.

Intanto prosegue la ricerca dell’attaccante esperto a cui affidare l’attacco neroverde. Sfumato Dos Santos e con il raffreddamento delle posizioni di Sivilla e Sansovini, il nuovo nome su cui la società teatina ha messo gli occhi è Giuseppe Gambino. L’anno scorso in mezza stagione alla Sancataldese, l’attaccante 35 enne ha messo a segno 10 reti in 15 partite. Un vero e proprio bomber di categoria che in Abruzzo ha già vestito la maglia del Teramo nella stagione 2010-2011, segnando 17 gol in 34 partite in D.