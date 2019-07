Chieti calcio, sfuma il sogno di Dos Santos in neroverde: il brasiliano firma per la Vastese

I tifosi teatini chiedevano a gran voce il ritorno del brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos nel Chieti dopo l'ottima stagione 2015/2016 vissuta in neroverde, condita da 19 reti. La società aveva individuato nel bomber brasiliano la ciliegina sulla torta per una squadra che mira a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D. Ma, pochi minuti fa, il sogno è definitivamente sfumato: Dos Santos ha firmato per la Vastese Calcio 1902.

L’attaccante ventinovenne, che l'hanno scorso ha militato in serie D nel Francavilla, andando a segno con 15 reti, questo giovedì si unirà alla truppa biancorossa a disposizione di mister Marco Amelia allo stadio Aragona di Vasto.

Potrebbe interessarti: http://www.chietitoday.it/sport/chieti-calcio-mercato-nuovi-acquisti-sogno-dos-santos.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/ChietiToday/252983314738998