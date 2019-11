Chieti calcio, contro il Campobasso si “emigra” a Ortona

La partita Chieti-Campobasso in programma il prossimo 24 novembre è stata anticipata a sabato 23 e non si giocherà all’Angelini, come mai accaduto quest'anno, ma sul neutro di Ortona sempre alle 14,30. I lavori di manutenzione in corso di svolgimento allo stadio teatino costringono, infatti, i neroverdi a girovagare negli stadi d' Abruzzo.

E così, dopo aver disputato i primi match casalinghi di campionato allo stadio di Pineto e l’ultimo contro il Fiuggi al ‘Leonardo Petruzzi’ di Città Sant’Angelo, c’è ancora un cambio di sede per il Chieti che non sembra trovare pace dal punto di vista logistico. La speranza è che a inizio 2020 lo stadio Angelini sia pronto a ospitare i match casalinghi dei neroverdi.