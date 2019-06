Tennis, Campionati regionali assoluti per la prima volta a San Giovanni Teatino

Per la prima volta San Giovanni Teatino ospita i Campionati regionali assoluti di tennis. Oltre 300 atleti iscritti a 4 tabelloni di singolare e doppio maschile/femminile. L'edizione 2019 dei campionati regionali assoluti di tennis si svolge da sabato 22 giugno a domenica 7 luglio. Sarà la prima volta per il Circolo Tennis SGT Sport e il primo in un Comune non capoluogo. Circa 300 gli atleti suddivisi nei 4 tabelloni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.

Il montepremi previsto è di 2mila euro ma in palio c'è sopratutto l'accesso ai campionati nazionali.

Il torneo si disputerà nei 4 campi in terra rossa del circolo tennis. Si parte sabato con la quarta categoria, fino alla prima settimana di luglio quando scenderanno in campo i big del tennis abruzzese.

La direzione arbitrale è stata affidata al giudice federale Marco Mazzocchetti.