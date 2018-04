Beach tennis, a Chieti il campionato nazionale Endas 2018

Chieti protagonista nello sport il prossimo weekend. Sono in programma a Chieti, infatti, i campionati italiani Endas di beach tennis indoor.Il torneo nazionale beachtennistico targato Endas, guidato dal presidente regionale Simone D'Angelo, sarà ospitato dal Centro Sportivo Planet Beach in collaborazione con le asd FunProject e Top Smash.

Tre i campi allestiti per le categorie Over 40 e open. La manifestazione ospiterà circa 100 atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Lazio, pronti a contendersi il titolo nazionale nell’ultima grande rassegna prima dell’estate, stagione nella quale prenderà piede la kermesse outdoor.

“Il nostro obiettivo, sin dagli albori, è quello di promuovere e sviluppare questo bellissimo sport che sta pian piano appassionando un numero sempre maggiore di italiani” esordisce Simone Scardetta, presidente dell’ASD Top Smash e promotore del beach tennis in Abruzzo assieme ad Elio De Cono, presidente dell’ASD FunProject, “siamo presenti in diverse strutture della costa adriatica quasi 365 giorni l’anno, organizzando corsi e tornei per tutti e collaborando con le scuole di ogni ordine e grado”.

L’appuntamento è fissato al Planet Beach di Via Feltrino a Chieti Scalo, sempre a partire dalle ore 9, nei giorni sabato 14 e domenica 15 aprile.