Altino volley, primo colpo stagionale rossoblu: ingaggiata Alessia Mastrilli

Primo colpo di mercato in casa Altino volley. Alessia Mastrilli è il nuovo libero della compagine rossoblu. Nata a Sant’Omero il 20 febbraio 1991, per Alessia si tratta di un ritorno nel suo Abruzzo.

“Ho iniziato a giocare nelle giovanili del Giulianova, poi dal 2010 ho iniziato a girare l’Italia in lungo e in largo".

Esperienza da vendere in A1 con il Pavia, in A2 con il Soverato e un campionato vinto a Ravenna in B1. Ora l'Altino.

“L’Altino è un club che programma e fa sentire le giocatrici importanti. l mio obiettivo è quello di portare alla società nuovi stimoli. Sono molto carica e voglio trasmettere questa forza anche alle mie compagne”.