Alberico Di Cecco vince la 40esima edizione della Stralanciano

Il posdista di Fara San Martino, Alberico Di Cecco è il vincitore della Stralanciano. Ieri a Lanciano l'ex atleta olimpico si è imposto su oltre 600 i partecipanti. Era la 40esima edizione per la tradizionale corsa frentana organizzata dall'Asd We Run Lanciano. è stata infatti l'edizione numero 40. Per quanto riguarda le donne, la migliore è stata la casolana Felicetta Troilo, che ha ottenuto il 55° posto nella classifica generale.

Questo l'ordine d'arrivo: 1) Alberico Di Cecco (Fantini Vini); 2) Fiorenzo Mariani (Tocco Runner); 3) Tommaso Giovannangelo (La Sorgente); 4) Alessio Bisogno (Asd Passologico); 5) Massimo Lizza (La Sorgente); 6) Matteo Battistela (La Sorgente); 7) Angelo Schiavone (Atletica Pedone-Riccardi Bisceglie); 8) Umberto D'Agostino (Runners Casalbordino); 9) Giuseppe Rucci (I Lupi d'Abruzzo); 10) Giuseppe Iamonaco (Avis Campobasso); 11) Elia Carlo Notardonato (B-Lake Runner); 12) Salvatore Marchegiano (Runners Chieti); 13) Leonardo Di Giacomo (Tribù Frentana); 14) Antonio De Pamphilis (Il Crampo); 15) Pino Paione (Mistercamp); 16) Gabriele Lanci (Vini Citra); 17) Gianluca Scutti (Asd Passologico); 18) Luigi Guida (Runners Lanciano); 19) Renato Di Marino (libero); 20) Mattia Ghianni (Unione Atletica Abruzzo); 21) Maurizio Capriotti (Fidas Pescara); 22) Davide Zenobi (Tocco Runner); 23) Natalino Carosella (I Lupi d'Abruzzo); 24) Italo Falco (Nuova Atletica Montesilvano); 25) David Caporale (Runners Lanciano); 26) Guerino Cerretani (Atletica Val Tavo); 27) Christopher Scarinci (Fantini Vini); 28) Federico Agarri (Runners Petacciato); 29) Gianluca Luciani (Runners Chieti); 30) Leonard D'Alessandro (Il Crampo); 31) Alessandro Marrone (Runners Lanciano); 32) Davide Ucci (Runners Lanciano); 33) Nicola Lotito (Atletica Fossacesia); 34) Nicolas Tumini (libero); 35) Carlo D'Arcangelo (Manoppello Sogeda); 36) Stefano Riccitelli (The Hurricane).