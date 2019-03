L’AcquaeSapone dopo la vittoria della coppa Italia torna al PalaSantaFilomena

Sembra quasi un testacoda, a guardare la classifica, ma non c’è da fidarsi. Oggi pomeriggio al PalaSantaFilomena (ore 18,30) arriva il Real Arzignano penultimo e deciso a lottare fino alla fine per la salvezza diretta. Ennesima trappola sul percorso dell’AcquaeSapone Unigross, che deve resettare in fretta il chip dopo la vittoria in Coppa Italia e tornare a correre per il primo posto in regular season.

Per Marco Ercolessi, la sfida è anche un personale “derby” veneto: “Sarà una partita difficile per due motivi. Uno perché dopo la Coppa Italia ci può stare un momento di calo di tensione. Due perché loro vengono da risultati positivi e dobbiamo stare attenti”, dice l’esperto difensore padovano, trapiantato in abruzzo.



La sfida più difficile: dimenticare la gioia e la festa di domenica scorsa e rimettersi a lottare per un nuovo obiettivo: “Credo che dare un segno di maturità in questa prima partita sarebbe importante – aggiunge il leader della Nazionale azzurra – . Una squadra esperta non può abbassare la guardia dopo la vittoria della Coppa. E’ un test importante nel cammino verso i play-off”.



Oggi appuntamento per i tifosi con la Coppa Italia: il trofeo sarà esposto in campo a fine gara per foto e selfie ricordo assieme ai giocatori di Pérez: “Spero che ci sia tanta gente, sarà una bella partita e daremo a tutti la possibilità d’incontrarci: vogliamo ringraziare la gente per il grande sostegno ci sta dando e ci ha dato anche nelle Final Eight”, chiude Ercolessi.



Pérez senza lo squalificato Lukaian, convocati anche i giovani Iervolino, Marrazzo e Liviero. Arbitrano Alessi di Taurianova, Tariciotti di Ciampino, crono Malandra di Avezzano. Biglietti: 8 euro interi, 4 euro ridotti, omaggio under 12.