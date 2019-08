Il rendiconto di bilancio arriva in consiglio con il voto contrario della commissione, ma la seduta salta

Rinviato a domani, in secona convocazione, il consiglio comunale sull'approvazione del rendiconto fissato per ieri pomeriggio. Vista l'assenza di tutti gli esponenti della maggioranza, in aula è mancato il numero legale, dunque la discussione è stata rinviata a mercoledì alle ore 9. Qualche ora prima, in mattinata, la commissione Bilancio aveva bocciato il documento, con l'astensione di Forza Italia e Udc. Ma il termine per l'approvazione del documento contabile è scaduto da mesi, dal 30 aprile scorso.

E il capogruppo di Chieti per Chieti, Luigi Febo, accusa: