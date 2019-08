Salvini torna in Abruzzo e la visita del vice premier diventa un evento social

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna in Abruzzo a pochi mesi dall'ultima visita, per un tour giovedì 8 agosto.

Il programma prevede l'arrivo alle ore 10 allo stabilimento Twin Beach di Fossacesia, con tanto di evento pubblicato dalla pagina Facebook della struttura per invitare a "Non mancare".

Alle ore 17, il vice premier sarà a San Salvo, per un incontro in piazza Colombo. In serata, alle ore 21, incontrerà i sostenitori a Pescara, in piazza Primo maggio.