Udc escluso dai tavoli regionali. Di Giuseppantonio: "Marsilio ci manca di rispetto"

L'Udc non è stato invitato all'ultimo vertice del centro destra in Regione. Una mancata convocazione che il partito, guidato in Abruzzo da Enrico Di Giuseppantonio, non ha accettato.

“È con profondo rammarico che abbiamo appreso dell’ennesima riunione del tavolo politico di centro destra convocata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, al quale non siamo stati invitati”. E’ la piccata nota dell’Udc, diffusa oggi da Di Giuseppantonio e Marianna Scoccia, capogruppo del partito in Consiglio regionale, per l’esclusione dall’incontro di ieri tra i coordinatori delle forze di centro destra, svoltosi a L’Aquila, al Palazzo dell’Emiciclo.

“Vogliamo ricordare ai nostri alleati che l’Udc è parte integrante della coalizione di centro destra in tutti i territori del nostro Paese ed in Abruzzo ha fatto parte, contribuendo alla vittoria, della medesima coalizione – sottolineano - non si comprende, quindi, la ragione per la quale si tende ad escludere una forza che ha una storia importante ed una sua dignità oltre ad avere una indubbia forza elettorale. Auspichiamo, pertanto, che il Presidente Marsilio e i coordinatori regionali dei partiti facciano definitivamente chiarezza su quello che dovrà essere il ruolo dell’Udc. Per noi lealtà, coerenza e correttezza sono dei valori irrinunciabili ma la nostra dignità non ha prezzo. Dopo sei mesi vorremmo capire se siamo parte della coalizione che ha permesso a Marco Marsilio di vincere le elezioni. Diversamente ne prenderemo atto”.

In attesa di una chiarificazione, il segretario Di Giuseppantonio ha annunciato che entro la prossima settimana convocherà la riunione del direzione regionale del Partito, per un’esame approfondito della situazione politica.