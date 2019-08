Troiano torna in maggioranza: lascia "Chieti. Da Capo" per Ncd

Lo scorso dicembre aveva contribuito a formare il gruppo consiliare dalle molteplici anime "Chieti. Da Capo". Oggi, però, al termine del consiglio comunale, Mario Troiano ha annunciato di aver lasciato gli ormai ex colleghi Stefano Rispoli ed Enrico Raimondi.

Un abbandono determinato dall'adesione a Ncd, gruppo attualmente rappresentato dal solo Donato Tacconelli.

Dal prossimo consiglio comunale, fissato lunedì 12 agosto in prima convocazione e martedì 13 in seconda, dunque, Troiano tornerà sui banchi della maggioranza, sul fronte opposto rispetto agli ex colleghi di gruppo consiliare.