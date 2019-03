Tribunali minori, appello del vicesindaco di Lanciano al Vastese: "Facciamo squadra"

“La salvaguardia del tribunale di Lanciano rispetto alla paventata chiusura dei presidi cosiddetti ‘minori’ è stata e resta una mia priorità. Per questo rinnovo l’appello alle amministrazioni di Vasto e dei Comuni del Vastese a proseguire questa battaglia insieme”.

Il vicesindaco di Lanciano, Giacinto Verna, torna sulla questione all’indomani della notizia relativa alla manifestazione di protesta che andrà in scena a Roma per salvare il tribunale di Vasto organizzata dall’avvocato Angela Pennetta e dagli amministratori del Vastese. “Ringrazio i colleghi di Vasto – sottolinea Verna – che insieme a noi amministratori di Lanciano hanno ormai iniziato da anni un impegno comune per la difesa dei due tribunali, o comunque per definire un accorpamento che potesse salvaguardare entrambi i distretti. Insieme abbiamo organizzato dibattiti e convegni e messo a punto un documento ratificato dai due Comuni. Adesso, però – aggiunge Verna – non fa gioco a nessuno dividere le nostre strade, e anzi è fondamentale continuare l’impegno insieme.”

Verna ricorda l'iniziativa, assieme al suo movimento Progetto Lanciano "di inviare una lettera al ministro Alfonso Bonafede per chiedere esplicitamente di tornare indietro sulla scellerata idea di chiudere i tribunali minori, che si è rivelata fallimentare. E come amministrazione comunale abbiamo anche redatto e presentato un progetto di accorpamento dei tribunali di Lanciano e Vasto, ratificato dai due Comuni”.

La proposta, nello specifico, prevedeva un’intesa tra Vasto e Lanciano, stabilita in accordo sia con i sindaci che con i presidenti degli Ordini degli avvocati, che consisteva in un tribunale unico Lanciano-Vasto; Vasto e il suo territorio di confine potrebbe avere la sezione penale del tribunale, mentre Lanciano avrebbe la parte civile e del lavoro. La Procura avrebbe una sede centrale a Vasto e una succursale a Lanciano. Verna si è fatto promotore anche di incontri pubblici e di sensibilizzazione, e ha partecipato, a L’Aquila, alla presentazione della relazione finale sui tribunali abruzzesi, approvata all'unanimità dalla Commissione sui tribunali abruzzesi, istituita con legge regionale n.10 del 2017 e presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio.

Per Verna quello della giustizia è un tema prioritario, anche rispetto agli ultimi episodi di cronaca che hanno interessato il territorio, non da ultimo la rapina di venerdì pomeriggio alla Banca Apulia a Lanciano. “La riorganizzazione del sistema della giustizia, in particolare rispetto ai tribunali cosiddetti minori – ha sottolineato Verna – è stata, è e sarà una mia personale battaglia, insieme a tutte quelle volte a potenziare e valorizzare le risorse del nostro comprensorio, per far diventare Lanciano il comune capofila di un territorio esteso, connesso e sicuro. Per questo – conclude – rinnovo l’appello ai sindaci del Vastese di proseguire l’impegno comune perché solo così, credo, possiamo portare a casa il risultato”.