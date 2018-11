Tim sospende la fibra in gran parte del territorio di San Giovanni Teatino

Telecom ha sospeso la fibra ottica in 17 armadi del territorio comunale di San Giovanni Teatino: banda larga e ultrabanda, dunque, sono commercializzate attualmente solo da 12 armadi. La notizia è arriva da Francesco Gentile, responsabile Access Operations Abruzzo e Molise di Tim, dopo le reiterate richieste di chiarimenti del Comune di San Giovanni Teatino per la mancata attivazione della rete in fibra ottica in diverse zone della città, con il disappunto di moltissimi cittadini.

Telecom Italia ha spiegato che ci sono stati mutamenti nelle condizioni di contesto, anche se i programmi procedono. Così scrive Gentile:

Nel dettaglio, nel 2017, l'Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio volto a verificare le condotte di Tim sul mercato dei servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga. A seguito di tale intervento e dei rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Tim ha deciso di sospendere il piano di sviluppo della rete a banda larga e ultralarga nelle aree interessate dal procedimento, tra cui ricade il territorio di San Giovanni Teatino. Tale misura è stata successivamente formalizzata ad Agcm come impegno volontario al fine di rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate. Si stima che la valutazione sulle misure proposte da Tim possa essere conclusa da Agcm nel corso del 2019.

Ma questi chiarimenti risultano ancora incompleti per il Comune, come lamenta il vicesindaco Giorgio Di Clemente: