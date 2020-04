Stabilimenti balneari, Marsilio scrive al ministro Speranza: "Conceda accesso per lavorare in estate"

Il Presidente della Regione Abruzzo ha inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza in relazione alla possibilità di concedere ai balneatori di effettuare i lavori alle loro concessioni in vista dell’estate.

Questo il contenuto della missiva:

“Nei giorni scorsi ho interessato la sua segreteria e il suo gabinetto con mail, rispettivamente del 7 e 8 aprile, alle quali si provvedeva ad inviare una bozza di ordinanza regionale che trattava prevalentemente la pulizia e la sistemazione delle spiagge abruzzesi. Da intercorsi rapporti si rimandava ad un prossimo Dpcm, che è stato poi approvato lo scorso 10 aprile, nel quale però tale argomento non è stato trattato. Con la presente Le invio nuovamente la bozza di ordinanza per una Sua condivisione, così come analogamente avvenuto per l’ordinanza della Regione Emilia Romagna, al fine di poter consentire anche in Abruzzo la possibilità di accesso agli stabilimenti balneari per la manutenzione e opere propedeutiche alla riapertura. Come è noto infatti gli stabilimenti balneari, nell’auspicio che possano riaprire il prima possibile, hanno bisogno di lavori preparatori e di manutenzione straordinaria all’inizio di ogni stagione”.