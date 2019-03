Il sindaco di Francavilla contro il Congresso delle famiglie: "Bandiera arcobaleno sulla facciata del municipio"

Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, si schiera contro il Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona da sabato a domenica e contestato su più fronti, compreso il premier Giuseppe Conte, che ha deciso di togliere il patrocinio all'iniziativa.

Contro il congresso che promuove idee quantomeno anacronistiche e non rispettose di tutti i cittadini, Luciani ha stabilito di issare sui palazzi municipali di Francavilla la bandiera con l'arcobaleno della pace che, spiega,

In particolare, la bandiera arcobaleno sarà apposta sul municipio, in corso Roma, e sulla balconata del museo Michetti, che ospita oggi gli uffici del sindaco, con l'obiettivo di dire no alle discriminazioni.

Durissimo il commento del sindaco di Francavilla al Mare contro la manifestazione di Verona:

In merito all'evento, Luciani afferma

Ho i brividi. Decenni di lotte per i diritti che rischiano di essere spazzati via. Il sito è interessante, altrettanto lo sono i nomi dei relatori che parteciperanno all'incontro. Ti accorgi ad esempio che ci sarà Dmitri Smirnov, arciprete della Chiesa ortodossa russa, che ha definito «assassine e cannibali» le donne che decidono di abortire. Oppure ancora il presidente della Moldavia Igor Dodon, che dopo la sua elezione avrebbe dichiarato di non essere «il presidente dei gay, perché loro dovrebbero eleggere un loro presidente». Ne cito un altro: Alexey Komov, l’ambasciatore russo del World family congress presso l’Onu, riguardo gli atti di omofobia in crescita in Russia ha risposto così: «Trovo ridicolo parlare di omofobia, nel caso vi sarebbe semplice avversione verso certi stili di vita, tipici dei gay». E poi: «Soluzioni per educare bene i propri figli e proteggerli da internet e media? L’unica soluzione è l’homeschooling, cioè studiare a casa con i propri genitori per passare ai bambini e ai ragazzi valori sani e cristiani».

E ancora, primo tra tutti tra i volti dei partecipanti, c'è il nostro ministro dell'Interno Matteo Salvini. Anche lui andrà a difendere il convegno e le sue posizioni estremiste su gay, aborto, famiglia tradizionale. Poi se approfondisci scopri che in soli 46 anni è stato sposato, separato, ha due figli da due donne diverse, ed ora è alla ribalta per la sua nuova bellissima fiamma Francesca, vent'anni di meno, figlia del deputato Denis Verdini, l'ex parlamentare di Forza Italia, protagonista delle vicende politiche ma anche giudiziarie della seconda Repubblica. Tutto, ovviamente, nel nome della tradizione.

Come se l'Amore potesse essere incasellato in una definizione, in una forma. Il Congresso Mondiale delle Famiglie non è il mio Congresso e non perché non creda nei valori della famiglia tradizionale, ma perché credo nella libertà di scegliere un percorso che abbia come denominatore l'Amore con la A maiuscola. In ogni sua declinazione.