Sicurezza ospedali, Taglieri e Fedele (M5s) “Destinare i fondi al 'Renzetti' di Lanciano"

“Se fondi ci sono che siano utilizzati per le emergenze. Ci sono ospedali in Abruzzo che vivono estreme situazioni di disagio sul fronte sicurezza ed è su quelli che si deve intervenire. Lanciano Avezzano e sono delle priorità su cui è impossibile ritardare ancora” lo affermano i cinque stelle Giorgio Fedele e Francesco Taglieri, quest’ultimo vice Presidente della commissione Sanità in Regione. “Questa giunta – spiegano i pentastellati - al di là delle numerose promesse in campagna elettorale sull’edilizia sanitaria degli ospedali di Lanciano e Avezzano, ha stanziato in bilancio zero euro".

“Tutti sappiamo – prosegue Taglieri - che dal punto di vista del fattore antisismico il primo nosocomio che necessita di interventi è quello di Avezzano. Come sappiamo che sul fattore sicurezza dei locali spicca la situazione del "Renzetti" di Lanciano. Dopo il problema causato dall'amianto i passaggi interrati, gli unici che collegano i vari blocchi della struttura, sono stati considerati inagibili dai Vigili del Fuoco e quindi pazienti e operatori sono costretti a spostarsi tramite le vie di superficie che impongono, in molti casi, di dover uscire all'esterno e rientrare nelle varie strutture. Un isolamento dei singoli padiglioni che porta non pochi rischi ai pazienti e altrettanti al personale sanitario che non lavora in sicurezza. Sono presenti, inoltre, carenze sui coefficienti termici che impongono un adeguamento degli infissi e della struttura muraria. E ancora persiste, dopo anni, la necessità di una bonifica generale, visto che in alcune zone è ancora presente l’amianto. Alla luce di questo il Renzetti non può essere dimenticato e se ci sono interventi di edilizia sanitaria da programmare grazie ai fondi stanziati dal Governo è impensabile che l’ospedale di Lanciano noi sia tra i primissimi posti del cronoprogramma".

"È tempo che la dirigenza Asl e la Regione che la gestisce, ragionino su base prioritaria tenendo presente ciò che serve ai cittadini e non solo ciò che conviene alla compagine politica di turno. Mi auguro – conclude Taglieri - che alla riunione tra giunta e Asl, secondo alcuni organi di stampa programmata per il 16 gennaio, siano queste le argomentazioni sul tavolo”.