Matteo Salvini torna in Abruzzo (Terni): lo staff sbaglia la posizione

È vero che i problemi del nostro Belpaese sono altri ed è pur vero che negli ultimi mesi l'agenda dell'ex vice premier Matteo Salvini ha dimostrato che il leader leghista è particolarmente legato alla nostra regione. Ma da qui a "trasferire" Terni in Abruzzo, ce ne passa. L'errore di geografia dello staff della Lega è comparso in occasione dell'annuncio dei vari appuntamenti di febbraio, che porteranno Salvini in diverse città italiane.

In particolare, lunedì 24, è prevista la tappa a Terni. Ma, come racconta Terni Today, la prima versione della locandina comparsa sui profili social del leghista ha posizionato la città umbra in Abruzzo.

Una gaffe che forse è sfuggita ai più, ma che si fa notare, visto il proclamato amore per tutta l'Italia sempre sbandierato da Matteo Salvini. Dopo poco, la locandina è stata sostituita con la versione corretta e Terni è stata "riportata" in Umbria.