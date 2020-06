Rinnovo patenti auto, Smargiassi (M5s): "Torna l'incubo delle visite nelle commissioni provinciali"

"Un ritorno al passato per quanto riguarda le pratiche per il rinnovo delle patenti auto". A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi che annuncia di aver appreso che per il rinnovo bisognerà recarsi nelle "commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia".

Il consigliere Smargiassi spiega che era riuscito attraverso una propria risoluzione "a costituire un vero e proprio servizio di prossimità attraverso il quale ogni soggetto richiedente il rinnovo poteva recarsi presso le sedi Asl locali, dislocate nei vari centri cittadini, per sottoporsi alla visita ed accertamenti".

Un servizio "apprezzato dai cittadini per non dover raggiungere il capoluogo di provincia per la visita di controllo soprattutto agli utenti residenti in località dell’entroterra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da informazioni avute però Smargiassi spiega che "dal prossimo 31 luglio questo servizio verrà eliminato, con la conseguenza che i cittadini dovranno di nuovo recarsi presso i quattro capoluoghi di provincia per veder rinnovato il proprio titolo di guida. Una scelta incomprensibile e discutibile, visto che di fatto si elimina un servizio che aveva portato benefici sotto il punto di vista organizzativo ed era stato molto apprezzato dall’utenza".