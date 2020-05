Riaperture in Abruzzo, Marsilio: "Confermata validità delle nostre guide, lunedì si riparte secondo programma"

"Mentre molte Regioni stanno emanando ordinanze sul filo di lana, avendo atteso che il Governo pubblicasse il Dpcm con i relativi allegati (cosa che ci è stata trasmessa intorno alle ore 18 della domenica per applicarlo a riaperture previste 6 ore dopo…), la Regione Abruzzo non corre alcun pericolo, e la riapertura avverrà ordinatamente come previsto con largo anticipo con l’ordinanza 59 adottata già dal 14 maggio" a dichiararlo è il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, rivendicando la validità delle linee guida emanate prima delle disposizioni ufficiali del governo

“Ci siamo portati avanti nel lavoro - dice ancora Marsilio - anche per rispetto di imprese e artigiani che dovevano avere il tempo necessario per programmare la ripresa. Abbiamo assunto sulle nostre spalle la responsabilità di produrre linee guida e protocolli, nell’assenza di analoghi strumenti nazionali e mentre il mondo produttivo veniva terrorizzato da documenti Inail incompatibili con la redditività delle attività, e dalla minaccia della responsabilità penale del contagio considerato alla stregua di un infortunio sul lavoro". Il riferimento è alla bozza del dpcm arrivata nella tarda serata di sabato.

"Se avessimo atteso pazienti e disciplinatile ‘regole’ del Governo per riaprire le attività, domani tutto l’Abruzzo sarebbe rimasto sostanzialmente chiuso. In queste ore- comunque, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che ci caratterizza, i nostri uffici sono al lavoro per verificare e revisionare il corpus delle ordinanze regionali e fare le ‘limature’ del caso rispetto al decreto-legge e al conseguente dpcm odierno - conclude - anche al fine di evitare ogni possibile confusione o sovrapposizione di norme".

E quindi, domani, l'Abruzzo può ripartire.