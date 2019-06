La Regione approva il taglio dei vitalizi per i consiglieri

Il consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimità il progetto di legge per l'abolizione dei vitalizi. In questo modo, la Regione ha recepito la legge nazionale del Governo, concordata in conferenza Stato-Regioni.

La norma prevede una riduzione graduale dei vitalizi degli ex consiglieri regionali che va dal 20 al 40 per cento. Il recepimento doveva avvenire obbligatoriamente entro il 12 giugno, altrimenti lo Stato avrebbe tagliato dell'80% i trasferimenti alle Regioni per il funzionamento del consiglio regionale. La norma, però, non parla di doppio vitalizio.

Da oggi, dunque, anche per gli ex consiglieri sarà previsto il calcolo su base contributiva.

Soddisfatta la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Sara Marcozzi, che commenta: