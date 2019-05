Radio Radicale, Legnini: "Governo e parlamento trovino una soluzione"

Una risoluzione per chiedere con urgenza al presidente della Giunta e gli organi regionali di farsi parte attiva nei confronti del Governo nazionale e il ministero dello Sviluppo economico affinchè si faccia tutto il possibile per garantire il rinnovo della convenzione e il ripristino del finanziamento necessario ad evitare la chiusura di Radio Radicale. A presentarla i consiglieri d'opposizione del centrosinistra guidati da Giovanni Legnini.

"Quarantatre' anni di attività - scrivono i consiglieri - hanno reso l'archivio di Radio Radicale un patrimonio unico ed incommensurabile per il nostro Paese, accessibile liberamente a tutti, con registrazioni di sedute parlamentari, udienze processuali, congressi di partiti e sindacati, convegni, interviste e altro ancora. Per quanto riguarda l'Abruzzo, gli archivi di Radio Radicale contengono più di mille registrazioni audio e video di eventi tra il 1981 e il 2019, compresi lavori del Consiglio regionale, di consigli provinciali e comunali".

Nei giorni scorsi sono scaduti i sei mesi di proroga della convenzione, e nonostante le molte iniziative, compreso lo sciopero della fame e della sete di Rita Bernardini, Roberto Giachetti ed altri, gli emendamenti per il rifinanziamento non hanno ancora trovato accoglimento. "La risoluzione che abbiamo presentato - evidenzia Giovanni Legnini - che chiediamo venga approvata con l'appoggio di tutte le forze presenti in Consiglio, si aggiunge agli appelli di tantissime personalita' in Italia e in Europa, a mozioni di altri Consigli regionali e comunali, ad iniziative di altre istituzioni , insieme alle moltissime voci che si sono levate dalla societa' civile. Il Governo e il Parlamento trovino urgentemente una soluzione affinchè tale organo di informazione - conclude - con il suo inestimabile patrimonio storico, politico e culturale, non vada disperso".