La proposta: "Intitolare la piscina comunale al professor Faraone, che ha insegnato a nuotare a generazioni di teatini"

Un ordine del giorno per per intitolare la piscina comunale di via Maestri del Lavoro al professor Mario Faraone, scomparso giovedì a 82 anni e a cui ieri la città ha dato l'ultimo saluto. Questa la proposta del consigliere comunale Marco Di Paolo, che lo depositerà nei prossimi giorni; in seguito, l'ordine del giorno verrà discusso dal consiglio comunale. Un modo per ricordare un professionista che, da educatore e allenatore, ha formato generazioni di teatini.

In tanti hanno imparato a nuotare nella storica piscina Swimming club di Madonna del Freddo, prima che in città sorgesse uno stadio del nuoto comunale. E oltre al nuoto e allo sci, Faraone ha inculcato a tantissimi la passione per ogni tipo di disciplina sportiva.

Così lo ricorda Di Paolo, che è stato prima suo allievo, poi ha lavorato con lui come maestro di salvamento: