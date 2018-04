Ospedale di Chieti, D'Ingiullo e Vitale contestano le scelte regionali sull'ospedale

Sulle dichiarazioni dell’assessore Paolucci, riguardo la Centrale Unica del 118, intervengono i due consiglieri comunali di Forza Italia Marco D’Ingiullo ed Emiliano Vitale:

“Più che un Dea di secondo livello integrato fra Chieti e Pescara sta diventando un ospedale unico diffuso su due province. Questo è il risultato di quello che l’azione di governo regionale, attraverso il suo assessore al ramo, Silvio Paolucci, che si sta concretizzando, ad ulteriore danno non solo del nosocomio teatino, ma anche aggravando le spese della sanità regionale. Attraverso il Decreto Commissariale 79/2016 del 21 luglio 2016 D'Alfonso approvava il “Riordino della rete ospedaliera” cogliendo l’occasione per privare l’Ospedale di Chieti, con il silenzio complice dei vertici aziendali della ASL, delle Unità Complesse di Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, TIN, Pneumologia, spostando Dermatologia ad Ortona e promuovendo, invece, pur non avendone i requisiti in base al DM 70/2015 le UOC di Malattie Infettive, Reumatologia e Microbiologia presso l’Ospedale di Pescara con “motivazioni di storia sanitaria. Questi privilegi non vengono mai presi in considerazione nello stesso Decreto quando si parla dell’Ospedale di Chieti, neanche quando sono i numeri a dover suggerire qualcosa al governo regionale, come anche proprio per dislocare la Centrale Operativa 118 e il Dipartimento Emergenza di II livello".